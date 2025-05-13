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Mardin Adliyesi'nden Nijer'e Temiz Su Desteği

Mardin Adliyesi, Nijer’deki ihtiyaç sahipleri için su kuyusu açarak 5 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:06
Mardin Adliyesi'nden Nijer'e Temiz Su Desteği

Mardin Adliyesi Personelinden Nijerlilere 'Can Suyu'

Mardin Adliyesi personelinin düzenlediği sosyal sorumluluk kampanyası, Nijer'de açılan su kuyusu ile hayat kurtardı. Bölgede yaşayan yoksul halk için temiz içme suyu sağlayan bu proje, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut'un öncülüğünde hayata geçirildi.

Adliye çalışanları, hakimler, savcılar ve hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 1 milyon 750 bin lira bağış toplandı. Bu bağışlarla Türk Kızılay aracılığıyla Nijer'in başkenti Niamey'de 1 milyon 275 bin lira maliyetle bir içme suyu tesisi inşa edildi.

Açılış Törenine Katılım

Tesisin açılışı, Mardin Adalet Sarayı Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, hakimler Gülsüm Şahbaz ve Gamze Kalender Akbulut ile Nijerli yerel yöneticiler tarafından gerçekleştirildi. 10 tonluk su tankı ve 10 musluğu bulunan tesis, güneş enerjisi ile işleyerek 24 saat kesintisiz su temin edecek.

Bu proje, toplamda yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verecek ve Nijer'de içme suyuna erişim imkânı tanıyacak.

Bölgeye Diğer Yardımlar

Proje ile birlikte bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardımlar da yapıldı. 4 büyükbaş hayvan kesilerek etleri dağıtılırken, 76 küçükbaş hayvan ile 100 aileye gıda kolisi ve kumanya yardımı yapıldı. Ayrıca kadın ve çocuklara yöresel hediyeler olan kıyafet, şal, oyuncak ve lokum verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Büşra Yıldırım’ın Uganda’da açtırdığı su kuyusu ile ilham aldıklarını belirtti. Akbulut, adliye personelinin ve Mardinli hayırseverlerin gösterdiği dayanışmanın kendisini duygulandırdığını ifade etti ve destek verenlere teşekkür ederek, Türk Kızılay ekiplerinin tesisin bakımını 10 yıl boyunca sürdüreceğini vurguladı.

Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul...

Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer'de, Türk Kızılay aracılığıyla 5 bin kişinin faydalanabileceği bir su kuyusu açıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kampanya hakkında bilgi verdi.

Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul...

Mardin'de adliye çalışanlarınca düzenlenen kampanyada toplanan parayla, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer'de, Türk Kızılay aracılığıyla 5 bin kişinin faydalanabileceği bir su kuyusu açıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, kampanya hakkında bilgi verdi.

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