Mardin Artuklu'da Çocuklara Trafik Eğitimi

ÇOGEP Projesi kapsamında uygulamalı eğitim ve KADES bilgilendirmesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP’in 'Sen de Geleceğin Parçası Ol' Projesi çerçevesinde Artuklu’da çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Ekipler, Artuklu Trafik Eğitim Parkında çocuklarla bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı ve trafik kuralları hakkında eğlenceli, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. Etkinlikler, çocukların trafik bilincini artırmaya yönelik düzenlendi.

Bunun yanında ekipler, 13 Mart Mahallesi pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu; uygulamayı indirmek isteyenlere destek sağlandı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Açıklamada, 'Vatandaşlarımızın güvenliği, bilinçlenmesi ve korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor' ifadelerine yer verildi.

MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.