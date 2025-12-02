Mardin Artuklu'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Artuklu'da Toplum Destekli Polislik ekipleri ÇOGEP projesi kapsamında çocuklara Artuklu Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verdi; pazar yerinde KADES bilgilendirmesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:00
Mardin Artuklu'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Mardin Artuklu'da Çocuklara Trafik Eğitimi

ÇOGEP Projesi kapsamında uygulamalı eğitim ve KADES bilgilendirmesi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ÇOGEP’in 'Sen de Geleceğin Parçası Ol' Projesi çerçevesinde Artuklu’da çocuklara yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Ekipler, Artuklu Trafik Eğitim Parkında çocuklarla bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı ve trafik kuralları hakkında eğlenceli, uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. Etkinlikler, çocukların trafik bilincini artırmaya yönelik düzenlendi.

Bunun yanında ekipler, 13 Mart Mahallesi pazar yerinde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi. KADES uygulaması hakkında farkındalık oluşturuldu; uygulamayı indirmek isteyenlere destek sağlandı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Açıklamada, 'Vatandaşlarımızın güvenliği, bilinçlenmesi ve korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor' ifadelerine yer verildi.

MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

MARDİN’İN ARTUKLU İLÇESİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK TRAFİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

EKİPLER AYRICA 13 MART MAHALLESİ PAZAR YERİNDE ESNAFI VE VATANDAŞLARI DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?