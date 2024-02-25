Mardin'de 5 milyon zarara uğratan kundaklama: Arazide istif halinde bulunan sulama borularını ateşe verdiler

Kızıltepe’nin Taşlıca Mahallesi’nde gece vakti bir olay yaşandı. Bedrettin Karaboğa’nın arazisinde bulunan sulama boruları ve ekipmanları, kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce kundaklandı. Yangını fark edenler, hemen itfaiye ve jandarmayı aradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın sonucu borular işe yaramaz duruma geldi ve itfaiye ekipleri yangın alanını soğutmak için çalıştı, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

Yangından dolayı 5 milyon TL’yi geçen bir zarara uğradığını belirten arazi sahibi Bedrettin Karaboğa, yangın hakkında soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.