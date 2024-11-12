Mardin'de 6 Aylık Delal Bebek İçin Ambulans Uçak Havalandı

Mardin'den Ankara'ya Hayat Kurtaran Uçuş

Mardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. İlgili süreç, İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyuruldu.

Delal Bebek İçin Kritik Sevk

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Delal Ç, böbrek tümörü ve Agranülositoz (ani ve sık gelişebilen bir kan hastalığı) tanılarıyla mücadele ediyordu. Doktorlar, ileriki tetkik ve tedavi süreçleri için bebeklerinin Ankara'ya sevk edilmesine karar verdi.

Ambulans Uçak ile Hızlı Nakil

Delal Ç, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Bu kritik durum, ailesinin ve sağlık otoritelerinin büyük bir endişe duyduğu bir süreç olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Mardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin'de sağlık sorunları yaşayan 6 aylık Delal bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.