Mardin’de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirmesi: Vali Tuncay Akkoyun’un Kasım Raporu

Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapılan asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı sonrası kentte Kasım ayına ilişkin operasyon ve denetim sonuçları paylaşıldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan katıldı.

Terör ve Organize Suç Operasyonları

Vali Akkoyun, Kasım ayında kent genelinde terör örgütlerine yönelik 7 operasyon düzenlendiğini; bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 4’ünün tutuklanarak cezaevine konulduğunu bildirdi. Organize suçlarla mücadele kapsamında ise kentte 5 operasyon düzenlenmiş ve 16 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 80 silah ile 2 bin 352 muhtelif mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Sınır Güvenliği ve Hudut Uygulamaları

Akkoyun, Kasım ayında Suriye’den yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 120 şahsın hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 2 şahsın yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Narkotik, Kaçakçılık ve Siber Suçlarla Mücadele

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Kasım ayında toplam 137 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 160 şahsa işlem yapıldığı; işlemler sonrası gözaltına alınan 28 şahıstan 21’inin tutuklandığı bildirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte Kasım ayında 66 operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonlar kapsamında 93 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçları, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere siber suçlar kapsamında 4 operasyon yapıldı; bu operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişi adli mercilere sevk edildi.

Huzur ve Trafik Denetimleri

Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Kasım ayında aranan toplam 404 kişi ilimizde güvenlik güçleri tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Kasım ayında 3 bin 25 okul servisi olmak üzere toplam 188 bin 796 araç denetlendiği vurgulandı.

Kapanış ve Teşekkür

Vali Akkoyun, şehrin huzuru, güvenliği ve istikrarı için destek verenlere teşekkür ederek; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlara şükranlarını sundu. Basın mensuplarına katılımları için teşekkür eden Akkoyun, tüm hemşehrilerini sevgi ve saygıyla selamladı.

