Mardin’de Cip Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan cismin şarampole devrilmesi sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Nusaybin-Mardin kara yolu Çukuryurt Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayı

Edinilen bilgilere göre, 34 SDK 34 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayın ardından bölgeye hızla ekipler sevk edildi.

Müdahale ve Yaralılar

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada D.I. (3), G.I. (62), M.I. (68) ve M.E.I. (39) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

