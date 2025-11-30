Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel

Mardin'de 70 ekip ve 205 personelin katıldığı denetimlerde 2 bin 372 kişi sorgulandı, 758 araç kontrol edildi, 33 sürücüye ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:24
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde "Huzur ve Güven Uygulamaları" gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan bilgiye göre, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 70 ekip ve 205 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Uygulama Noktaları ve Kapsam

Gerçekleştirilen denetimlerde 26 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 24 metruk bina ve 22 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetim Sonuçları

Uygulamalar kapsamında 2 bin 372 kişi sorgulandı, 758 araç denetlendi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE "HUZUR VE GÜVEN UYGULAMALARI"...

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE "HUZUR VE GÜVEN UYGULAMALARI" GERÇEKLEŞTİRDİ.

UYGULAMALARDA 2 BİN 372 KİŞİ SORGULANDI, 758 ARAÇ DENETLENDİ. 33 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE İSE ÇEŞİTLİ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı