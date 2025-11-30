Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel

Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde "Huzur ve Güven Uygulamaları" gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan bilgiye göre, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 70 ekip ve 205 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Uygulama Noktaları ve Kapsam

Gerçekleştirilen denetimlerde 26 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 24 metruk bina ve 22 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetim Sonuçları

Uygulamalar kapsamında 2 bin 372 kişi sorgulandı, 758 araç denetlendi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

MARDİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL MERKEZİ VE İLÇELERDE "HUZUR VE GÜVEN UYGULAMALARI" GERÇEKLEŞTİRDİ.