Mardin'de Kamyonet Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Nusaybin Duruca Mahallesi'nde Zeyni İ.'ye ait 01 ACU 055 plakalı kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:38
Nusaybin Duruca Mahallesi'nde meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi’nde Zeyni İ.'ye ait 01 ACU 055 plakalı kamyonet, sürücünün aracı hareket ettirmesinin ardından kısa süre içinde alev aldı.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay sonucu kamyonette hasar meydana geldi.

