Mardin'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Mardin'de 67 ekip ve 150 personelle okul çevreleri ve servis araçları denetlendi; 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ve 30 park kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:41
Mardin'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

Mardin'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mardin merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uygulama ile çocukların korunmasına yönelik denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Denetim detayları

Uygulamaya 67 ekip ve 150 personel katıldı. Denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ve 30 park ve bahçe kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği amacıyla yürütülen uygulamada 877 kişinin sorgulandığı ve 263 araç ve sürücüsünün denetlendiği kaydedildi.

Kurallara aykırı hareket eden 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

MARDİN’DE, ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS...

MARDİN’DE, ÇOCUK VE GENÇLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YÜRÜTÜLEN UYGULAMADA 877 KİŞİNİN SORGULANDIĞI, 263 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜNÜN...

İLGİLİ HABERLER

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Gazbeton Sanatı: Timur Tekbaş'ın Özgün Rölyefleri
6
MSB: İran Hudut Hattında 3 Çuvalda 81.133 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları