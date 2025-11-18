Mardin'de Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mardin merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uygulama ile çocukların korunmasına yönelik denetimlerin yapıldığı bildirildi.

Denetim detayları

Uygulamaya 67 ekip ve 150 personel katıldı. Denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ve 30 park ve bahçe kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği amacıyla yürütülen uygulamada 877 kişinin sorgulandığı ve 263 araç ve sürücüsünün denetlendiği kaydedildi.

Kurallara aykırı hareket eden 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

