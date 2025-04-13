Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin'de Feci Kaza: 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda, biri bebek olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

İpek Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücüleri ve plakaları henüz bilinemeyen tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından yaralılar arasında Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yer alıyor.

Acil Yardım ve Hastaneye Sevk

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, en ciddi yaralılardan biri olan Musa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.