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Mardin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:40
Mardin'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Mardin'de Çarpışan İki Otomobil, 5 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı. Olay, Midyat-Batman kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi.

Olayın Detayları

İlk bilgiler doğrultusunda, Ş.K. yönetimindeki 33 VZ 332 plakalı otomobil, Ş.G. tarafından kullanılan 72 ABS 742 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan S.K. (30), H.K. (38) ve küçük yaşta bir çocuk olan Ş.K. (8) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Olay sonrası, çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine yaptığı ihbarla birlikte, duruma müdahale için itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, kazanın sebebine dair soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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