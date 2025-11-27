Mardin Kızıltepe'de 3 Kişilik Ailenin Ölümü: 1 Kişi Tutuklandı

Mardin Kızıltepe'de anne, baba ve 5 yaşındaki kızın ölü bulunduğu evde silah ele geçirildi; delil karartma iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 01:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 01:16
Mardin Kızıltepe'de 3 Kişilik Ailenin Ölümü: 1 Kişi Tutuklandı

Mardin Kızıltepe'de 3 Kişilik Ailenin Ölümü: 1 Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay, 25 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularından haber alamayan kişiler durumu ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. İçeride hareketsiz halde bulunan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve kızları Samyeli Kaya (5)'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölenlerin otopsi işlemleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Anne ve kızının cenazeleri yakınlarına teslim edilerek defin için Van'a gönderildi. Otopsisi tamamlanan babanın cenazesi ise Savur ilçesi, İşgören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma ve Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Delil karartma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.C. adlı şahıs, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN BABANIN CENAZESİ DE MARDİN’İN SAVUR İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL İŞGÖREN...

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN BABANIN CENAZESİ DE MARDİN’İN SAVUR İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL İŞGÖREN MAHALLESİ MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE ANNE, BABA VE 5 YAŞINDAKİ KIZLARININ YAŞAMINI YİTİRDİĞİ EVDE, OLAYDA...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
2
Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Özcura: Seydiköy’de su sıkıntısı yok; yaşanan siyasi şov
5
Mersin'de Sürdürülebilir Dönüşüm: CDP'de 'D'den 'A'ya, Yeşil Dönüşüm Ofisi
6
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü
7
Uludağ İçecek Türk’ten Geleceğe Nefes: Mudanya’da 20.000 Fidan ve İki Hatıra Ormanı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti