Mardin Kızıltepe'de 3 Kişilik Ailenin Ölümü: 1 Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay, 25 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularından haber alamayan kişiler durumu ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. İçeride hareketsiz halde bulunan Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve kızları Samyeli Kaya (5)'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölenlerin otopsi işlemleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Anne ve kızının cenazeleri yakınlarına teslim edilerek defin için Van'a gönderildi. Otopsisi tamamlanan babanın cenazesi ise Savur ilçesi, İşgören Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma ve Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Delil karartma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.C. adlı şahıs, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

