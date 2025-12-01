Mardin Kızıltepe'de Kaya Ailesi: 3 Kişinin Ölümü ve Gizlilik Kararı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aynı aileden 3 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip tarafından titizlikle sürdürülüyor. Olayda, Kaya ailesiyle de ifadesine başvuruldu.

Soruşturmada gizlilik ve ilerleyen süreç

Ailenin avukatı Nurullah Öner, dosyada devam eden gizlilik kararına dikkat çekerek, emniyet ve başsavcılığın tüm çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

'Emniyet ve başsavcılık bu konuda tüm çalışmaları yapıyor. Bize bildirmeleri gereken bilgileri zaten bizimle paylaşıyorlar. Dosyada gizlilik kararı olduğu için biz bu anlamda paylaşabileceklerimizi daha önce paylaştık. Sadece şunu söyleyeceğiz. Gerçekten artık sosyal medyada olsun, diğer medya taraflarında olsun aileyi ve vefat edenlerin anısını zora sokacak paylaşımlardan, zora sokacak söylemlerden bütün halkımızın uzak durmasını rica ediyoruz. Yakın zamanda biz olayın bütün yönleriyle aydınlatabileceğini düşünüyoruz. Emniyette bu konuda iyi çalışıyor. Bu aşamada talebimiz budur. Ailenin de talebi bu yöndedir.'

Öner, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şu bilgiyi paylaştı: 3 tutuklu, 1 adli kontrol şartıyla serbest olan kişi bulunuyor; soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama sayısının artabileceği ifade edildi.

Aileden hassasiyet çağrısı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde konuşan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, yayılan asılsız haberlerin ailelerinin acısını derinleştirdiğini vurguladı. Kaya, yaptığı açıklamada aile olarak çok rencide olduklarını ve acılarını bile yaşamakta zorlandıklarını söyledi:

'Aile olarak çok rencide olmaya başladık. Acımızı bile yaşayamaz duruma geldik. Çok fazla asılsız haberler yayınlanmaya başladı. Bize çok ağır bedeller veriliyor. Acımız büyük. Bir de üstüne her gün aynı acıyı lütfen ricam bize yaşatmayın. Biz temiz bir aileyiz. Düşmanımız, kinimiz, borcumuz, harcımız yok. Kardeşim ve eşi üniversite okumuş insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllarca Kızıltepe’de esnaflık yapan insanlarız. Bu asılsız haberler bizi ve ailemizi karalamaya başladı. Emniyet birimimiz ve savcılığımıza güveniyoruz. Allah onlardan razı olsun canla başla çalışıyorlar.'

Sadık Kaya, tutuklanan kişilerle ilgili kişisel bilgi olmadığını, yalnızca şüphelilerden birinin babasıyla geçmişte esnaflık nedeniyle tanışıklıklarının bulunduğunu belirtti ve kamuoyundan 'çarpık haber' yapılmaması, aileye saygı gösterilmesi yönünde ricada bulundu.

Gizlilik kararı nedeniyle soruşturmanın ayrıntıları paylaşılmıyor; yetkililer ve aile, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguluyor.

