Mardin Kızıltepe'de Tır Devrildi: 1 Ölü, Yardıma Gidenlere Araç Çarptı

Mardin Kızıltepe'de tır devrildi: 1 ölü, yardım edenlere araç çarptı

Olayın ayrıntıları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, bir tırın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Eymirli Mahallesinde gerçekleşti.

Kaza sırasında tırı kullanan sürücünün İrfan A. olduğu ve tırın plakasının 31 Y 3337 olduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İrfan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği ve cenazesinin otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldüğü belirtildi.

Olayı gören ve yardıma koşan iki kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir kazaya karıştı. S.Y. (16) ve Özgür T. (22)'ye, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yaralanan gençler, tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer her iki kazayla ilgili olarak soruşturma ve inceleme başlattı.

