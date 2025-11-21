Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Mardin Nusaybin'de 6 yaşındaki çocuğa araç çarptı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce havaya fırladı ve ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı görüntüleri

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, hızla gelen aracın çocuğa çarptığı ve çocuğun havaya savrulduğu anlar net biçimde yer alıyor.

Sürücü bilgileri ve soruşturma

Kazaya neden olan araç sürücüsünün 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma ise devam ediyor.

