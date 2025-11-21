Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya araç çarptı; küçük çocuk ağır yaralandı, sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:28
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Mardin Nusaybin'de 6 yaşındaki çocuğa araç çarptı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki D.K.'ya seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce havaya fırladı ve ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı görüntüleri

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüsünde, hızla gelen aracın çocuğa çarptığı ve çocuğun havaya savrulduğu anlar net biçimde yer alıyor.

Sürücü bilgileri ve soruşturma

Kazaya neden olan araç sürücüsünün 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma ise devam ediyor.

MARDİN'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARACIN ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

MARDİN'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARACIN ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

MARDİN'DE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARACIN ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İLGİLİ HABERLER

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut