Mardin Savur'da 50 Yıllık Ayakkabı Ustası Orhan Kurt: 5 Metrekarede Çırak Arıyor

Mardin'in Savur ilçesinde 68 yaşındaki Orhan Kurt, 5 metrekarelik dükkânda 50 yılı aşkın süredir ayakkabı tamiri yapıyor ve çırak arıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:52
Babadan oğula geçen meslek, ilçede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

HALİL İBRAHİM SİNCAR/MEHMET EMİN KAVAK - Mardin'in Savur ilçesinde ayakkabı ustası Orhan Kurt, 5 metrekarelik iş yerinde 50 yılı aşkın süredir mesleğini sürdürüyor.

Yaklaşık 25 bin nüfuslu ve kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki ilçede, çocukluğunu babası Kasım Kurt'un ilçe meydanındaki dükkanında çırak olarak geçiren 68 yaşındaki Kurt, deriden ve köseleden el emeğiyle ayakkabı üretimi ve tamiratı yapıyor.

Askerlik dönüşünde babasının rahatsızlığı nedeniyle dükkânı devralan Kurt, babasının kendisine verdiği işinizi dürüstçe yapın nasihatini rehber edinerek yarım asrı aşkın süredir işini sürdürüyor. Kurt, ilçede neredeyse herkesin ayakkabılarını tamir ettiğini belirtiyor ve mesleğini öğreteceği bir çırak aradığını söylüyor.

İlk, orta ve lise yıllarını Savur'da geçiren ustanın anlattıklarına göre eskiden ilçede 5-6 ayakkabı tamircisi varken bugün yalnızca kendisi kaldı. Teknolojik değişimler ve gençlerin bu işi tercih etmemesi nedeniyle tamirciliğin gerilediğini belirten Kurt, mesleğin yok olma tehlikesine dikkat çekiyor.

Orhan Kurt yaptığı el işçiliğiyle hakiki kösele ayakkabı ürettiğini ve bu ayakkabıların birkaç yıl rahatça kullanılabildiğini aktarıyor. İlçede tanınmış isimlerden de müşteri kabul eden Kurt, ortaokuldayken dönemin futbolcusu olan ve daha sonra Nobel ödülü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da ayakkabısını tamir ettiğini aktarıyor.

Evli, 4 çocuk babası ve 7 torun sahibi olan Kurt, sağlığı elverdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini ve gençlerin bu zanaatı öğrenmesini temenni ettiğini ifade ediyor. Aksi halde ilçe halkının ayakkabılarını başka yerlere götürmek zorunda kalacağını vurguluyor.

İlçede esnaflık yapan Günay Kavak ise Kurt için herkesin takdirini toplayan, sağlam, temiz ve dürüst bir usta tanımlaması yapıyor ve Kurt'un şu an ilçedeki tek ayakkabı tamircisi olduğunu belirterek ona uzun ömür dileklerini iletiyor.

