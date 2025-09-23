Marine One'a Lazer Tutan Kişi Gözaltında — Trump Helikopteri Tehlikede

20 Eylül'de Marine One'a lazer doğrultan Jacob Samuel Winkler gözaltına alındı; yetkililer suçlama ve FAA uyarısıyla olayın ciddi güvenlik tehdidi olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:57
The Hill kaynaklı açıklama: Gizli Servis ifadesiyle olayın ayrıntıları

The Hill'in haberine göre, Gizli Servis yetkilisi Diego Santiago, imzaladığı yeminli yazılı ifadede, 20 Eylül'de Marine One havadayken başkent Washington'da Beyaz Saray çevresinde devriye gezdiğini, bu sırada Jacob Samuel Winkler adlı kişinin dikkatini çektiğini belirtti.

Santiago, kaldırım kenarında kendi kendine konuşan Winkler'ı daha iyi görmek için el feneri tuttuğunu, ardından bu kişinin, önce kendisine sonra da Marine One'a lazer doğrulttuğunu ifade etti.

Olay sırasında Trump'ın helikopterde olduğunu ve ışığın pilotu etkileyerek helikopterin havada çarpışmasına yol açabileceğini belirten Santiago, olayın ardından Winkler'ın gözaltına alındığını kaydetti.

Santiago, gözaltına alındığında Winkler'ın "Donald Trump'tan özür dilemeliyim" sözlerini birkaç kez tekrarladığını ve ifadesinde, "Dur" tabelası dahil birçok şeye lazer ışığı tuttuğunu söylediğini aktardı.

Gizli Servis'ten bir sözcü, yaptığı açıklamada, Winkler'a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini, bu kişinin beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız." ifadesini kullandı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA)'ne göre, lazer ışığı doğrultmak, pilotları etkisiz hale getirebileceği gerekçesiyle hava araçları için "ciddi güvenlik tehdidi" olarak nitelendiriliyor.

