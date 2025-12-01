Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’dan Sıkı Denetim Talimatı

Haftalık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçe genelinde güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik tedbirlerin ele alındığı rutin toplantılardan biri olarak yapıldı.

Her hafta başında gerçekleştirilen oturumda mevcut durum, olası riskler ve hayata geçirilmesi planlanan yeni önlemler ayrıntılı biçimde tartışıldı. Toplantıda, yürütülen operasyonlar ve saha uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantıya Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Katılımcılar arasında İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul ve TCSG-310 Bot Komutanı Üsteğmen İbrahim İşit yer aldı. Birimler, ilçe asayişi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalara dair kapsamlı bilgilendirme sundu.

Kaymakam Kaya, vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, tüm güvenlik birimlerinin koordineli ve etkin şekilde sahada bulunmasını istedi. Ekiplerin özverili çalışmalarına teşekkür eden Kaya, güvenlik seviyesinin daha da yükseltilmesi için gerekli talimatları verdi.

Toplantıdaki karşılıklı değerlendirmelerin ardından Kaymakam Kaya, emniyet birimlerini ziyaret ederek personelle görüştü ve görevlerinde başarı dileklerini iletti.

MARMARİS KAYMAKAMI KAYA’DAN GÜVENLİK İÇİN TAM SAHA SIKI DENETİM TALİMATI