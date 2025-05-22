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Maroncelli: Geniş Aileler Demografik Krize Çözüm Olabilir

Aileler için Avrupa Ağı Başkanı Maria Regina Maroncelli, demografik düşüşün sorunlarına geniş ailelerin çözüm olabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 21:14
Maroncelli: Geniş Aileler Demografik Krize Çözüm Olabilir

Demografik Krisise Geniş Ailelerle Çözüm

İtalya merkezli Aileler için Avrupa Ağı (ELFAC) Başkanı Maria Regina Maroncelli, demografik düşüşün Avrupa için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Maroncelli, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu sorunun üstesinden gelmek için geniş aile yapısının önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Düşen Doğum Oranlarının Etkileri

Maroncelli, Avrupa genelinde düşen doğum oranlarının, toplumların iş gücü, ekonomik büyüme ve sosyal yapı açısından olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Bu tehditler karşısında aile yapısının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Maroncelli, geniş ailelerdeki iş birliği ve destek mekanizmalarının, demografik dengeyi sağlama noktasında kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Aile Yapısının Güçlendirilmesi

Ailelerin bir arada yaşamaları ve birbirlerine destek olmalarının, toplumsal dayanışmayı artıracağını belirten Maroncelli, bu tarz aile yapılarının büyümesinin teşvik edilmesi gerektiğini açıkladı. "Geniş aileler, sadece bireylerin değil toplumun da refahı için yaşamsal öneme sahiptir," dedi.

İtalya merkezli Aileler için Avrupa Ağı (ELFAC) Başkanı Maria Regina Maroncelli, Anadolu Ajansının...

İtalya merkezli Aileler için Avrupa Ağı (ELFAC) Başkanı Maria Regina Maroncelli, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

İtalya merkezli Aileler için Avrupa Ağı (ELFAC) Başkanı Maria Regina Maroncelli, Anadolu Ajansının...

İtalya merkezli Aileler için Avrupa Ağı (ELFAC) Başkanı Maria Regina Maroncelli, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

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