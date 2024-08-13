Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mars'ta Sıvı Su Rezervuarı Keşfedildi

İlk kez Kızıl Gezegen Mars'taki kayalıkların altında sıvı su rezervuarı bulundu. Araştırmalar yeni keşifler sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:35
Mars'ta Sıvı Su Rezervuarı Keşfedildi

Kızıl Gezegen'de Su İzleri

Bilim insanları, Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars'taki kayalıkların derinliklerinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini duyurdu. Bu yeni bulgular, NASA'nın Mars Insight Lander keşif aracından elde edilen verilerle destekleniyor.

Keşif ve Analizler

NASA'nın Mars Insight Lander aracı, 2018-2022 yılları arasında Mars'ta bilimsel keşif görevlerini sürdürdü. Bu süreçte, gezegenin yüzeyinin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri kaydederek 'Mars'ın nabzını' tutmayı başardı. Yeni analizler, kayalık dış kabuğun içerisinde sıvı su varlığına dair sismik sinyallerin tespit edildiğini göstermekte.

Dünya ile Benzerlikler

California Berkeley Üniversitesi'nden Michael Manga, BBC'ye verdiği demeçte, Dünya'da su ararken kullanılan tekniklerin benzerinin Mars'ta da uygulandığını belirtti. Manga, "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Bulduğumuz veriler, 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusuna cevap olabilir," dedi.

Araştırmacılar, bu sıvı su rezervuarının Mars'ın kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre derinliklerinde bulunduğunu ifade ettiler.

Bu önemli bulgular, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Emekli promosyonunu o bankadan alana müjde! Hesaplara tamı tamına 1.000 TL+ 1.500 eklenecek

MEB’den on binlerce TYP alımı! 9 ay süre ile çalışacak kadrolar açıklanıyor

Şaşırtan Fırsat! Merkez Bankası personel alımı o tarihte başlayacak

İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Emekli olacakları harekete geçirecek açıklama! 15.800 TL emekli maaşı bağlanabilir

Muhtemel kulis! Asgari ücretlilerin yüzü Ekim’de gülecek deniliyor

Süt ve süt ürünlerine dev zam kapıda! Kabul edilirse o tarihte yüzde 43 artacak

En son Temmuz'da zamlanmıştı! Ağustos bitmeden yüzde 30'luk bir zam daha açıklandı

TOKİ son dakika açıklaması! Aylık 6300 liraya 32 ilde satışlar başladı

Okulların açılmasına ramak kala MEB'den müjde! Bölgeye göre meslek ve teknik liseleri açılacak

54 İL geneline kamu bankasından alım çağrısı! Bankaya yüzlerce görevli aranıyor