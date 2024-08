Mars'ta Sıvı Su Rezervuarı Keşfedildi

Kızıl Gezegen'de Su İzleri

Bilim insanları, Kızıl Gezegen olarak bilinen Mars'taki kayalıkların derinliklerinde sıvı su rezervuarının keşfedildiğini duyurdu. Bu yeni bulgular, NASA'nın Mars Insight Lander keşif aracından elde edilen verilerle destekleniyor.

Keşif ve Analizler

NASA'nın Mars Insight Lander aracı, 2018-2022 yılları arasında Mars'ta bilimsel keşif görevlerini sürdürdü. Bu süreçte, gezegenin yüzeyinin derinliklerinde meydana gelen titreşimleri kaydederek 'Mars'ın nabzını' tutmayı başardı. Yeni analizler, kayalık dış kabuğun içerisinde sıvı su varlığına dair sismik sinyallerin tespit edildiğini göstermekte.

Dünya ile Benzerlikler

California Berkeley Üniversitesi'nden Michael Manga, BBC'ye verdiği demeçte, Dünya'da su ararken kullanılan tekniklerin benzerinin Mars'ta da uygulandığını belirtti. Manga, "Su, bir gezegenin oluşumunu şekillendiren en önemli moleküldür. Bulduğumuz veriler, 'Mars'taki su nereye gitti?' sorusuna cevap olabilir," dedi.

Araştırmacılar, bu sıvı su rezervuarının Mars'ın kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre derinliklerinde bulunduğunu ifade ettiler.

Bu önemli bulgular, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına sunuldu.