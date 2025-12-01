MARSU, Dargeçit’te 3 buçuk kilometrelik içme suyu hattını rahatlattı

MARSU, Yoncalı-Karabayır arasındaki 3 buçuk km isale hattına ara terfi istasyonu kurdu; 50 tonluk depo ve motopomp ile sık arızalar giderildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:45
Ara terfi istasyonu tamamlandı, arızalar ortadan kaldırıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Dargeçit ilçesinde Yoncalı ve Karabayır arasında yer alan 3 buçuk kilometrelik isale hattı üzerinde gerçekleştirilen ara terfi istasyonu inşaatını tamamladı ve tesisi devreye aldı.

Kuruma göre proje, Mardin genelinde su kayıplarını önlemek ve kesintisiz, sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla yürütülen altyapı güçlendirme çalışmalarının bir parçası. Sahada tespit edilen sorunlar yatırım programı doğrultusunda önceliklendirildi ve çözüm adımları hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Temelli, Yoncalı, Karabayır, Kartalkaya ve Bağözü mahalleleri ile Konaklı mezrasına içme suyu sağlayan grup içme suyu tesisindeki kronik arızaya odaklanıldı. Hattaki yüksek basınç ikiye bölünerek dengelendi; 50 tonluk biriktirme deposu, enerji nakil hattı ve motopomp montajları tamamlanarak sistem devreye alındı.

Yetkililer, aradan geçen bir aylık süre içinde daha önce sık sık tekrar eden arızaların tamamen giderildiğini bildirdi. MARSU Genel Müdürlüğü, içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlara kesintisiz su ulaştırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

