MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Ödül Töreni İstanbul'da Gerçekleşti

MEB Uluslararası Gastronomi Festivali Ödül Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması ödül töreni, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tören, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlendi.

Bakan Yusuf Tekin'in Mesajı

Yarışmaya katılamayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir video mesajıyla ödül törenine destek vererek, ödül kazanan öğrencileri tebrik etti. Tekin, Türk mutfağının tarihi ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, "Türk mutfağı, Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda birçok farklı kültür ile zenginleşmiş ve bugün dünyada saygın bir konuma ulaşmıştır." dedi.

Bakan Tekin, mutfağın sadece yemek pişirilen bir alan olmadığını, aynı zamanda toplumsal değerlerin aktarıldığı bir mekan olduğunu vurguladı. "Mutfak, geçmişten geleceğe aktarılan köklü bir mirastır" diyerek, mesleki eğitim kurumlarında öğrencilerin sadece usta şefler değil, aynı zamanda erdemli ve değer odaklı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Açıklamaları

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, gastronominin turizm sektörü ile entegrasyonu ve gelecekteki mesleklerin evrimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Gül, meslek liselerinin fiziki kapasitesinin her geçen gün geliştiğini, bu sayede öğrencilerin daha iyi bir eğitim alacağını ifade etti.

Gül, "Bu yılki etkinlikler geçen seneden daha iyi ama gelecek yıllar daha da ileri düzeyde olacak" diyerek, ödül kazanan öğrencilere teşekkür etti.

Ödül Töreninin Sonuçları

Tören, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un katılımıyla, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" ödül töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Ödül töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması" ödül töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Ödül töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, konuşma yaptı.