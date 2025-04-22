Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Yürüyen Merdiven Arızası Yoğunluk Yarattı

Mecidiyeköy Metrobüs Durağındaki Yürüyen Merdiven Arızası

Mecidiyeköy metrobüs durağı, İstanbul'un en yoğun istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Ancak, son günlerde yaşanan bir arıza, durakta önemli sorunlar yarattı. Yürüyen merdivenlerden biri arızalanarak kullanıma kapandı ve bu durum, mesai çıkış saatlerinde toplu taşıma kullanan İstanbullular için zorlu anlar yaşattı.

Yoğunluk ve Zorluklar

Arızalanan yürüyen merdivenin çevresi kapatılırken, durakta büyük bir yoğunluk meydana geldi. Vatandaşların metrobüs durağına giriş ve çıkışlarda zorlanmaları, özellikle yoğun saatlerde dikkat çekti. Durakta bekleyen kalabalığın, günlük işlerini ve seyahatlerini olumsuz etkilediği gözlemlendi.

Yetkililer, arızalı merdivenin bakım işlemlerini sürdürürken, İstanbulluların alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kaldığı bildirildi. Mecidiyeköy'deki bu durum, toplu taşıma sisteminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenin arızalanması yoğunluğa neden oldu.