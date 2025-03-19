Meclis'te 'Cennet Annelerin Ayakları Altındadır' Filmi Gösterimi

Meclis Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 'Cennet Annelerin Ayakları Altındadır' filmi izleyiciyle buluştu.

Etkinliğe TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kırgızistan Kültürünün Tanıtımı

Katılımcılar, ilk olarak Kırgızistan'ın doğası, kültürü, milli oyunları, sosyal hayatları ve tarihi anıtlarının fotoğraflarının sergilendiği programı gezdi.

Yusuf Beyazıt, film gösteriminden önce yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın Manas destanı ile kültür ve irfan noktasında önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin güçlendiğine dikkat çeken Beyazıt, gelecek yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını ifade etti.

Kırgızistan'a Ziyaret Çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatının halkların ortak tarihi, dili, kültürü ve dayanışması temelinde kurulduğunu belirten Büyükelçi Kazakbaev, Kırgızistan'ın Dönem Başkanlığının Türk dünyasının güçlendirilmesi, ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma ve güvenlik gibi başlıklarında yürütüleceğini açıkladı. Kazakbaev ayrıca, Türk vatandaşlarını Kırgızistan'ı ziyaret etmeye teşvik etti.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Çoban ise, Kırgızistan ile ilişkilerin yalnızca siyasi ve ekonomik değil, kültürel ve sanatsal yönüyle de güçlendirilmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde çekimleri yapılan 'Cennet Annelerin Ayakları Altındadır' filmi gösterildi. Film, zihinsel gelişimi 8 yaşında kalan Adil'in annesini el arabasında taşıyarak Mekke'ye gitme yolculuğunu konu alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), meclis Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kırgızistan'ın "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır'' filmi gösterimi ve sergi açılışı programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), meclis Halkla İlişkiler Binası Konferans Salonu'nda Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Kırgızistan'ın "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır'' filmi gösterimi ve sergi açılışı programı düzenlendi.