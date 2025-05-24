"Medea Material" Oyunu St. Petersburg'da Sahnelenecek

"Medea Material" St. Petersburg'da!

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı olan "Medea Material" oyunu, sezonun ödüllü yapımlarından biri olarak Rusya'nın St. Petersburg kentinde sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 22-29 Mayıs tarihleri arasında 25'incisi düzenlenecek olan Aleksandr Bryantsev Genç Seyirci Tiyatrosu Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Türkiye'den davet edilen tek yapım olma özelliği taşıyor.

Oyunun başrolünü Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Rejisör Vekili Sükun Işıtan üstleniyor. 25 Mayıs tarihinde St. Petersburg'daki Liteinyi Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşacak olan yapım, izleyicilere eşsiz bir tiyatro deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, sezonun ödüllü yapımlarından "Medea Material" Rusya St. Petersburg'da sahnelenecek.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı, sezonun ödüllü yapımlarından "Medea Material" Rusya St. Petersburg'da sahnelenecek.