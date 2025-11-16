Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Mehmet Ali Doğan SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açtı

Ressam Mehmet Ali Doğan, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle ürettiği eserlerden oluşan "Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller" adlı resim sergisini SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Açılışta sanatın önemi vurgulandı

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, açılış konuşmasında sanatın sınırlarının olmadığını belirterek, sanatın ve sanatçının desteklenmesinin toplumların geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sanatın hayatın bütünü olduğuna dikkat çeken sanatçı Mehmet Ali Doğan, kendi dönemi içinde kurgularını dönüştürerek ortaya çıkardığı eserleri izleyicilerle paylaştığını söyledi. Doğan, çalışmalarında şeritler ve dokuların anlatıma güç kattığını; doğadaki güzeli bulmak için enerjinin nesneleri kıvrıla kıvrıla değiştirmesini ve onlara yön vermesini izleyerek resimlerini oluşturduğunu kaydetti.

Doğan ayrıca eserlerinin taşıdığı temayı şu sözlerle açıkladı:

"Bu çalışmada insanın, ne kadar başkalarından olduğunu sansa da en çok kendisi tarafından oluşturulan, ne kadar renkli, çekici olursa olsun sınırlarında yaşamak zorunda olduğunu, ne var ki kaçınılmaz olanın, her zaman hayallerin, arayışların, farklı dünyaların, yeni paradigmaların, yeni değerler dizilerinin sınırlar ötesindeki bilinmezliklerde var olacağı anlatımı estetik görsel düzenlemelerle sunulmuştur."

Geometrik formların eserlerinin yapı taşını oluşturduğunu belirten Doğan, ruhlardaki aşkı ve duyguları ifade edebilme yeteneğine sahip insanların güzellik, estetik ve zarafetin doruk noktasında olduklarını vurguladı ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"İnsan bedeninin en kusursuzu ve mükemmeli yakalamaya çalışan halini görürüz. Adeta var oluşun üst anlatımı gibidir. Ruhsal ve bedensel güç, irade, kararlılık, emek ve zekâ, estetik duygusu ve artistik yetenekle birleşirse, insan için tüm duyguların ve ruhun ötesine ulaşılır. Sanatın gücü ortaya çıkar. Resimlerdeki yaralar, delikler, insanın aldığı darbeleri anlatıyor. Sanat, görünenden çok fazlasını dile getirir."

Sergi bilgileri ve katılımcılar

Eserlerini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Doğan, özel galerilerin sanatın ülke geneline taşınmasında büyük rol oynadığını kaydetti ve ev sahipliği yapan SANKO Sanat Galerisi Yönetimi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, SANKO Holding adına "Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı" isimli yayını Mehmet Ali Doğan'a takdim etti.

Açılışa; SANKO Park AVM Genel Müdürü Sait Can Gizir, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Mehmet Ali Doğan'ın 26 eserinin yer aldığı "Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller" resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan galeride 5Aralık 2025 tarihine kadar her gün 12.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.

