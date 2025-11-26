Mehmet Paşa İlkokulu'nda 99 Ünite Kan Toplandı

Mehmet Paşa İlkokulu'ndaki kan bağışı kampanyasında 99 ünite kan toplandı; öğretmenler ve veliler destek verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:01
Okul ve velilerden yoğun destek

Samsun Vezirköprü ilçesi Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 99 ünite kan toplandı.

Kampanyaya okul öğretmenlerinin yanı sıra veliler de ilgi göstererek destek verdi.

Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, kampanya sonrası yaptığı açıklamada: "Bugün düzenlediğimiz bu kampanyaya gösterilen ilgi bize Vezirköprü’de kan bağışına verilen önemi gösterdi. Kan bağışı kampanyalarımıza devam edeceğiz" dedi.

VEZİRKÖPRÜ KIZILAY ŞUBESİ, MEHMET PAŞA İLKOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA BAĞIŞÇILARDAN TOPLAM 99 ÜNİTE KAN ALINDI.

