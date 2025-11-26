Mehmet Paşa İlkokulu'nda 99 Ünite Kan Toplandı

Okul ve velilerden yoğun destek

Samsun Vezirköprü ilçesi Mehmet Paşa İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında 99 ünite kan toplandı.

Kampanyaya okul öğretmenlerinin yanı sıra veliler de ilgi göstererek destek verdi.

Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, kampanya sonrası yaptığı açıklamada: "Bugün düzenlediğimiz bu kampanyaya gösterilen ilgi bize Vezirköprü’de kan bağışına verilen önemi gösterdi. Kan bağışı kampanyalarımıza devam edeceğiz" dedi.

