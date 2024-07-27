Meksika'da Sinaloa Karteli Kurucularının Tutuklanmasının Ardından Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Meksika'da Güvenlik Önlemleri Artıyor

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucularının ABD'de yakalanmasının ardından, Meksika'nın Sinaloa eyaletinde şiddet olaylarını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.

Özel Askerlerin Konuşlandırılması

Sınırötesi operasyonlar sırasında yakalanan "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ve "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in tutuklanmasının ardından, Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı, 200 seçkin askeri Sinaloa'ya konuşlandırdı.

Uyuşturucu Sorunu ve ABD'nin Suçlamaları

ABD, Sinaloa kartelini, yıllık 100.000 Amerikalının ölümüne yol açan sentetik uyuşturucu fentanilin başlıca tedarikçisi olmakla suçluyor. Bu durum, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini ve mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor.

Önemli Tutuklamalar ve Sonuçları

25 Temmuz 2023'te, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Sinaloa kartelinin önemli isimlerinden İsmail Zambada ve Joaquin Guzman'ın Texas'ta tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, Ovidio Guzman, 2023'te Culiacan kentinde yapılan bir operasyonda gözaltına alınmış ve daha sonra ABD'ye iade edilmiştir.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman, daha önce iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçmasının ardından Ocak 2016'da yakalanıp gözaltına alınmış ve ABD'ye iade edilmiştir. 2022 yılının Temmuz ayında, kendisine müebbet hapis cezası verilmiştir.

Bu gelişmelere göre, Meksika, Sinaloa kartelinin etkilerini azaltmak ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.