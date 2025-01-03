Meksika'dan 1500 Kişilik Göçmen Konvoyu, ABD'ye İlerliyor

Meksika'dan Yeni Bir Göçmen Konvoyu Yola Çıktı
Meksika'nın Tapachula kentinden yola çıkan 1500 kişilik yeni göçmen konvoyu, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden önce sınırı geçmeye çalışıyor.
Ülkenin en büyük güney sınır kenti olan Tapachula'dan harekete geçen göçmenler, çeşitli ülkelerden gelen insanlarla dolu. Göçmenler, ABD sınırına ulaşmak için yoğun bir mücadele veriyorlar.
İnsan Onuru Merkezi'nden Açıklama
İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulundu. Villagran, göçmenlere engel olunmaması gerektiğini vurguladı. “En büyük sorunun Sheinbaum ile seçilmiş başkan Trump arasındaki siyasi farklılıklar olduğuna inanıyoruz” Venezuelalı göçmen Cesar Eduardo Milano, göçmenlik bürosunun kendilerine yeterince yardımcı olmadığını ifade etti. Milano, “Hiçbir göçmenlik bürosuyla konuşmadım, artık onlarla da konuşmak istemiyorum. Bize yapamayacakları şeyler teklif ediyorlar” dedi. Zorlu koşullarda yaşadıklarını ve hapsedildiklerini dile getiren Milano, deneyimlerinin iç karartıcı olduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göçmenlerin çok çeşitli milletlerden katılım gösterdiği gözler önüne seriliyor. Orta Amerika ülkelerinden gelen pek çok göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
Göçmenlerin Zorlukları
Venezuelalı göçmen Cesar Eduardo Milano, göçmenlik bürosunun kendilerine yeterince yardımcı olmadığını ifade etti. Milano, “Hiçbir göçmenlik bürosuyla konuşmadım, artık onlarla da konuşmak istemiyorum. Bize yapamayacakları şeyler teklif ediyorlar” dedi. Zorlu koşullarda yaşadıklarını ve hapsedildiklerini dile getiren Milano, deneyimlerinin iç karartıcı olduğunu aktardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göçmenlerin çok çeşitli milletlerden katılım gösterdiği gözler önüne seriliyor. Orta Amerika ülkelerinden gelen pek çok göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.