Meksika'dan 1500 Kişilik Göçmen Konvoyu, ABD'ye İlerliyor

Göçmenlerin Zorlukları

Venezuelalı göçmen Cesar Eduardo Milano, göçmenlik bürosunun kendilerine yeterince yardımcı olmadığını ifade etti. Milano, “Hiçbir göçmenlik bürosuyla konuşmadım, artık onlarla da konuşmak istemiyorum. Bize yapamayacakları şeyler teklif ediyorlar” dedi. Zorlu koşullarda yaşadıklarını ve hapsedildiklerini dile getiren Milano, deneyimlerinin iç karartıcı olduğunu aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göçmenlerin çok çeşitli milletlerden katılım gösterdiği gözler önüne seriliyor. Orta Amerika ülkelerinden gelen pek çok göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.