Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Bukele'ye Sert Tepki

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Meksika'nın güvenliğiyle ilgili açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Bukele'den ülkesine saygı duymasını talep ederek, "Halkı tarafından seçildi ancak Meksika'ya saygı duymasını istiyoruz. Saygı, diplomasinin temel ilkelerinden biridir. Dolayısıyla, ülkemizde yürüttüğümüz güvenlik politikalarına saygı göstermeli." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Meksika ve El Salvador arasındaki farklara da dikkat çekerek, "İki ülke büyüklük ve nüfus açısından birbirinden çok farklı" dedi. Şu şekilde ekledi: "Bukele ile bir tartışmaya girmeyeceğim ancak bu konuda El Salvador'un yaklaşımını değerlendirebiliriz."

Meksika'nın 32 eyaletten oluştuğunu vurgulayan Sheinbaum, güvenlik sorunlarını eyalet bazında ele aldıklarını belirtti.

Bukele, sosyal medya platformu X'deki paylaşımında, Meksika'nın güvenlik politikalarını eleştirerek, "Meksika'nın 32 eyaletinden 28'inin nüfusu El Salvador'un nüfusuna eşit ya da daha az. 130 milyon nüfuslu bir ülkenin kaynaklarına sahip olan Meksika, El Salvador'dan daha az nüfusa sahip tek bir eyalette bile güvenlik sorununu neden çözemiyor?" şeklinde bir açıklama yapmıştı.