Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google'a Tepki: Meksika Körfezi Değiştirilemez

Meksika Devlet Başkanı'nın Google'a Tepkisi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google'ı, ABD'ye ait harita uygulamasında "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiği gerekçesiyle hukuki yollarda tehdit etti.

Google ile Anlaşmazlık

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sheinbaum, Google CEO'su Sundar Pichai'ye konuyla ilgili bir mektup gönderdiğini hatırlatarak, bölgenin doğru adlandırılması için talepte bulundu fakat aldığı yanıtın tatmin edici olmadığını ifade etti.

"Şu anda Google ile bir anlaşmazlığımız var. Onlar mektuba cevap verdi, biz de tekrar yanıt verdik. Gerekirse hukuki yollara başvuracağız. Çünkü Google, ABD'de 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanırken, diğer bölgelerde 'Meksika Körfezi' adını gösteriyor," dedi.

Hata ve Yanlış Adlandırmalar

Devlet Başkanı, Google’ın bu eylemini eleştirerek, "Başkan Donald Trump bile Meksika Körfezi'nin tamamını 'Amerika Körfezi' olarak adlandırmayı önermedi, yalnızca kıta sahanlığına yönelik bir adlandırma yaptı. Bu yüzden Google yanılıyor. Eğer ısrar ederlerse dava açmayı düşünüyoruz," açıklamasında bulundu.

Sheinbaum, Meksika'nın uluslararası su kütlesi olan Meksika Körfezi üzerindeki haklarının görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı ve hukuk departmanının gerekli adımları atacağını bildirdi.

Bilgi Doğruluğu Önemli

Encyclopaedia Britannica'nın Meksika Körfezi ismini kullanmaya devam ettiğine dikkat çeken Sheinbaum, "Bu nedenle bilgi sektöründe yer alan özel şirketlerin, özellikle de Google gibi platformların doğru bilgi sunması çok önemlidir. Meksika Körfezi, uluslararası bir su kütlesidir ve ABD’nin bu ismi tek taraflı değiştirme yetkisi belirsizdir," ifadelerini kullandı.

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, 'Meksika Körfezi' ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştirdiğini duyurmuştu.