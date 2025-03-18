Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'ın Telefonu ve E-posta Adresi Hacklendi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cep telefonu ve e-posta adresinin hacklendiğini doğrulayarak, durumu araştırdıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:43
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'ın Telefonu ve E-posta Adresi Hacklendi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan Hacklenme Açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, cep telefonlarından birinin ve e-posta adresinin hacklendiğini doğruladı. Sheinbaum, başkent Meksiko'da düzenlenen basın toplantısında, telefonunun hacklendiğine dair New York Times (NYT) gazetesinde yer alan iddiaya yanıt verdi.

Sheinbaum, "Telefonumu ve e-posta hesabımı hacklediler. Apple hemen Meksika Dijital Dönüşüm Ajansını aradı, onlar da hacklendiğimi hemen fark edip gerekli önlemleri aldılar ve durumu derhal gözden geçirdiler," şeklinde konuştu.

Ayrıca, hacklenen cep telefonu ve e-posta adresinin eski olduğunu belirterek, "Pek çok insanda bu telefon numarası var ama bu, benim kişisel iletişimim için kullanmadığım bir telefon," dedi.

Devlet Başkanı Sheinbaum, bu saldırının arkasında kimin olduğunu henüz bilmediklerini ancak araştırma işlemlerinin sürdüğünü ifade etti. NYT'de yer alan haberde, Sheinbaum'un telefon ve e-posta adresinin hacklendiği iddialarına yer verilmişti.

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