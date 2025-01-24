Meksika, Trump'ın Göçmen Sınır Dışı Politikasına Karşı Önlemler Alıyor

Meksika, ABD'nin Sınır Dışı Siyasetlerine Hazırlanıyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump tarafından alınan kararlar doğrultusunda sınır dışı edilmesi beklenen Meksikalı göçmenler için kapsamlı istihdam programları geliştirdiklerini duyurdu.

Sheinbaum, "İş Koordinasyon Konseyi, ABD'den sınır dışı edilebilecek Meksikalılar için yaklaşık 35 bin iş pozisyonu teklif etti. Bu pozisyonlar, üretim sektörü başta olmak üzere çeşitli endüstrileri kapsıyor," dedi.

Meksika'nın en büyük iş dünyası bloğu olan İş Koordinasyon Konseyi, 2 binden fazla organizasyonu temsil ediyor ve iş imkanları sunma çabaları, göçmenlerin geleceğini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Plan Meksika ile Ekonomik Hedefler

Sheinbaum yönetimi, Trump'ın politikalarının yarattığı olumsuz etkileri aşmak üzere "Plan Meksika" girişimini tasarladı. Bu plan, Meksika'nın dünya ekonomisinde daha güçlü bir konuma gelmesini hedefliyor; yıllık yatırımı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) %25'inin üzerine çıkarmayı, 1,5 milyon ek iş oluşturmayı ve malzeme ile ürünlerin %50'sinin Meksika'da üretilmesini sağlamayı öngörüyor.

Ancak Trump'ın sınır dışı uygulamaları yalnızca Meksikalıları kapsamıyor. Meksika, farklı ülkelerden gelen göçmenler için de bir geçiş ülkesi olma özelliğini koruyor. Bu durum, milyonlarca göçmenin Meksika topraklarına itilme riski nedeniyle endişeleri artırıyor.

Meksikalı Olmayan Göçmenler için Hazırlıklar

CNN'in haberine göre, Sheinbaum hükümeti, Meksikalı olmayan göçmenler için de kapsamlı hazırlıklar yapıyor. Özellikle ABD sınırında, sınır dışı edilen mültecilerin artan sayısına karşı geçici barınaklar inşa ediliyor.

ABD sınırında yer alan Matamoros, Reynosa ve Nuevo Laredo kentlerinde toplam 2 bin 500 kişi kapasiteli barınaklar inşa edilmekte. Bunun yanı sıra, diğer sınır bölgeleri Chihuahua'da 2 bin 500, Tijuana'da 5 bin, Coahuila'da 7 bin ve Sonora'da 10 bin kişi kapasitesine sahip barınakların yapılması için hazırlıklar sürdürülüyor.