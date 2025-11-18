Melikgazi'de 1. Uluslararası Şiir Şöleni — Şiirin Kalbi Kayseri'de

Melikgazi'de 1. Uluslararası Şiir Şöleni düzenleniyor

"Şiirin kalbi Kayseri’de atacak"

Kültürel çalışmalarıyla ilçeye renk katan Melikgazi Belediyesi, ulusal ve uluslararası şiir dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek 1. Uluslararası Şiir Şölenini hayata geçiriyor. Etkinlik, şehrin edebi kimliğine katkı sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir program olarak planlandı.

Program, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak ve yerel ile uluslararası şairlerin buluşmasına sahne olacak.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, etkinlik hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"İlçemizde düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle sosyal yaşama katkı sunmaya devam ediyoruz. Şehrimizin edebi kimliğine katkı sunmayı amaçlayan etkinliklerimiz kapsamında yine güzel bir programda bir araya geleceğiz. 1. Uluslararası Şiir Şölenimizde ulusal ve uluslararası şiir dünyasının kıymetli temsilcileri buluşacak. Bu programda kelimeler, duygu ve düşünceler hafızamızda iz bırakacak. Şairlerimizin geçmişten günümüze bıraktıkları mirasa bizim sahip çıkmamız gerek. Bu yüzden bu tarz programların faydalı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiirler sadece kelimelerden ibaret değildir. Her bir şiirin ardında derin ve anlamlı hikayeler, hatıralar vardır. Bizler de belediye olarak ülkemizde ve yurtdışında isim yapmış şairleri bir araya getirerek tanışma ve kaynaşmalarına vesile olmaktan mutluluk duyacağız. 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İlçemizde sosyal hayatı zenginleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Melikgazi Belediyesi, kültürel faaliyetlerle ilçede sosyal yaşamı zenginleştirmeye devam edeceğini belirtti; etkinlik halkın katılımına açık olacak.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARI İLE İLÇEYE RENK KATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI ŞİİR DÜNYASININ TEMSİLCİLERİNİN BİR ARAYA GELDİĞİ 1. ULUSLARARASI ŞİİR ŞÖLENİ DÜZENLEYECEK.