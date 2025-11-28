Melikgazi'de Doğanyurt Caddesi Yenilendi: Esentepe'ye 1.5 km Yeni Yol

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla Esentepe Mahallesi'nde 1.5 kilometrelik yeni yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Çalışma Detayları

Alt yapı çalışmaları tamamlanan Doğanyurt Caddesi'nin asfaltı yenilendi. Yeni yol üzerinde altyapı güçlendirme ve sıcak asfalt kaplama işlemleri gerçekleştirildi.

Projede 2500 ton asfalt kullanıldı ve yolun uzunluğu 1.5 kilometre olarak belirlendi. Yeni düzenleme, Belsine giriş çıkışları kolaylaştıracak ve bölge trafiğine katkı sağlayacak.

"İlçemizde birçok alanda çalışma yapıyor vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz. İlçemizde mahalle aralarından ana arterlere kadar birçok noktada yolları yenilenirken, imara açılan yeni yolları da yaparak ulaşımı daha modernize ediyoruz. Yeni yaptığımız yollar ile ilçemizde konforu ve güvenli ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Esentepe Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanan Doğanyurt Caddesi’nin asfaltını yeniledik. Yeni yolumuzda altyapı güçlendirme ve sıcak asfalt kaplama işlemleri yapıldı. 2500 ton asfalt kullanarak asfaltladığımız yolumuzun uzunluğu 1.5 kilometre. Bu yol yeni, konforlu ve güvenli hali ile Belsin’e giriş çıkışı da kolaylaştıracak. Belediye olarak tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hâle getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bölge trafiğine önemli katkı sağlayan yeni yolumuzun Esentepe Mahallesi’ne ve Melikgazi’mize hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma da özverili çalışmaları için teşekkür ederim" Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu

