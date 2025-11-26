Memduh Büyükkılıç'ın Ağabeyi Ramazan Büyükkılıç Defnedildi

Cenaze Hulusi Akar Camii'nde kılındı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç hayatını kaybetti. Ramazan Büyükkılıç, 86 yaşında vefat etti.

Cenaze, Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defin edilmek üzere toprağa verildi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvazın'ın kıldırdığı cenaze namazına; AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, Büyükkılıç’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başsağlığı dilekleri ve törende hazır bulunan ilgililerin katılımıyla gerçekleşen cenaze töreni, Kayseri'de geniş yankı buldu.

