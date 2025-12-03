Memurlar Çalışma Bakanlığı Önündeki Ağacı 'Dilek Ağacı'na Çevirdi

Devlet Memurları Konfederasyonu'nun eyleminde memurlar taleplerini notlara yazıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki ağaca astı; TEÇ-SEN Başkanı Ümit Demirel talepleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:37
Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenlenen eylemde, memurlar taleplerini yazdıkları notları bakanlık önündeki ağaca astı ve ağacı adeta bir 'dilek ağacı'na dönüştürdü.

Eylemin gerekçesi ve talepler

Eyleme katılan memurlar, notlara yazdıkları taleplerle ücret ve sosyal hak konularında mesaj verdi. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Başkanı Ümit Demirel, memurun ve emeklinin alacağı ücretlerin yoksulluk sınırı üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

Ümit Demirel'in açıklaması

Demirel, katılımcılara seslenirken şunları söyledi:

'Ağacımızı 'memurun ve emeklinin dilek ağacı' olarak belirledik'

'Haklarından, umutlarından ve çocukların geleceğinden vazgeçmedik. Emeğimizin karşılığını almak, insanca yaşamak, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir geleceğe sahip olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklı taleplerimizin karşılanması için kararlılıkla, dayanışma içinde, el ele yürümeye devam edeceğiz. Devlet Memurları Konfederasyonu olarak milletimizin çok eski bir geleneğini devam ettiriyoruz. Çalışma Bakanlığı önünde bulunan ağacımızı 'memurun ve emeklinin dilek ağacı' olarak belirledik. Dün dumanla bildirdiğimiz dilek ve taleplerimizi, bugün sesimizin duyulması amacıyla dilek ağacına asıyoruz'

