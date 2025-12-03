Menemen’de Ücretsiz Hizmetler 100’e Ulaştı

Menemen Belediyesi, spordan sağlığa, kültür-sanattan ulaşıma, sosyal yardımdan eğitime pek çok alanda sunduğu ücretsiz hizmetlerle dikkat çekiyor. İlçede vatandaşların hiçbir ücret ödemeden faydalandığı hizmet kalemi sayısı 100’e ulaştı ve bu liste ilçe genelindeki ilan panolarında vatandaşlarla paylaşıldı.

Her ay yeni açılış, her ay yeni hizmet

Her ay yapılan açılışlarla ilçenin çehresini değiştiren Menemen Belediyesi, sunduğu ücretsiz hizmetlerle sadece Menemenlilerin değil, çevre ilçelerde yaşayanların da takdirini topluyor. Hizmetler arasında doğumdan vefata kadar yaşamın pek çok anına dokunan uygulamalar, çocukların gelişimine katkı sunan programlar ve sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçlara yanıt veren destekler yer alıyor.

Ulaşımda Menemen farkı

Menemen Belediyesi’nin ücretsiz hizmetleri arasında ulaşım öne çıkıyor. Çoğunluğu ilçe içindeki pazar yerlerine yönelik olmak üzere toplam 14 farklı hatta ring servis hizmeti veriliyor; böylece vatandaşlar ilçe merkezine erişim ve alışveriş imkânına ücretsiz olarak kavuşuyor.

Kültür ve sanatta tam 18 branş

Çocuklar, gençler ve kadınlar için verilen kültür-sanat ve meslek edindirme kursları her yıl binlerce kursiyere eğitim sağlıyor. Ücretsiz kurslar şöyle: Tiyatro, yaratıcı drama, resim, bağlama, gitar, keman, piyano, çömlek, dikiş nakış, tel kırma, el nakışı, makine nakışı, ahşap boyama, filografi, kuyumculuk, takı, sepet örücülüğü ve bez bebek.

17 branşta spor kurslarına yoğun ilgi

Birçok belediyenin ücretli sunduğu spor hizmetleri Menemen’de malzemelerine kadar ücretsiz veriliyor. Spor kursları arasında Yüzme, atletizm, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, BESYO, POMEM, PMYO, spor lisesi, pilates, zumba, bale, satranç, futbol, güreş, jimnastik, tekvando bulunuyor; ayrıca spor okulları ve çeşitli okullara hazırlık kursları da ücretsiz sunuluyor.

Menemen, sağlıkta da ön planda

Ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında evde doktor muayenesinden çok noktada verilen sağlık hizmetlerine, psikolojik destekten diyetisyene, odyometriden evde fizyoterapiye kadar geniş bir yelpaze mevcut. Pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon ölçümü gibi temel uygulamaların yanında ambulans hizmeti ve engelli ambulansı da ihtiyaçlara cevap veriyor.

Eğitimde imrenilecek uygulamalar

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve gelişinden bu yana kırmızı çizgi olarak belirlediği eğitim destekleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda her yıl 10 bin 8 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dijital eğitim paketi dağıtılıyor; 3 yıldır süren uygulamada 30 bin öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar nakdi kırtasiye desteği, üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara destekler, YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin ödenmesi gibi başlıklar öne çıkıyor. Şube sayısı 3’e çıkarılan MEBGEM ile çok sayıda 8 ve 12. sınıf öğrencisi uzman öğretmenlerce sınava hazırlanıyor.

Sosyal yardımlar zirvede

Menemen Belediyesi’nin ücretsiz hizmetleri içinde en kapsamlı bölüm sosyal yardımlar. "İyi ki doğdun bebek" paketleri ile başlayan desteklerin içinde her gün aşevinden binlerce ihtiyaç sahibine yemek, evde bakım hizmetleri, kadın sağlığı eğitimleri, çocuk oyun evleri, taziye ve cenaze nakil hizmetleri, ev tadilatı ve malzeme desteği yer alıyor. Sosyal market aracılığıyla ev eşyası, bebek bezi, hasta bezi, hasta yatağı, kömür, soba, manuel ve akülü tekerlekli sandalye, giyim ve ayakkabı desteği sağlanıyor; sınav dönemlerinde öğrencilere sabahları ücretsiz çorba dağıtımı, ayrıca ilaç ve tedavi desteği de sunuluyor.

Başkan Pehlivan: "Her kuruşumuzu hemşehrilerimiz için harcıyoruz"

Menemen Belediyesi tarafından sunulan hizmetlere dair değerlendirmede bulunan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "100’e yaklaşan ücretsiz hizmet kalemlerimiz ve piyasa fiyatının çok altındaki fiyatlarla sunduğumuz hizmetlerimizle birlikte, ilçemizin dört bir yanındaki tesisleşme çalışmalarımızı sadece birer cümleyle saymak bile bugün 15 dakikamızı alıyor. Bu da demek oluyor ki, Menemen’de hizmet var, Menemen’de gelişim var, Menemen’de gelecek var. Tüm güzelliğine rağmen bir zamanlar kıyıda köşede bırakılmış ilçemizin, hak ettiği değere kavuşması, bölgenin yıldızı olması, imrenilerek izlenmesi, yaşamak ve yaş almak istenen merkezi olması için çalışmalarımızdan bir an bile geri durmayacağız. Menemen Belediyesi’nin kasasına giren her bir kuruş, bu ilçeye eser belediyeciliği için harcanmaya, hizmet için harcanmaya devam edecek." dedi.

