Menteşe'de Çöp Kamyonuna Çarpan Motokurye Yaralandı

Muğla Menteşe İsmet İnönü Caddesi'nde 48 AUB 551 plakalı motokurye, 35 CDD 370 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarparak yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:32
İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada 48 AUB 551 plakalı motokuryenin, Menteşe Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 35 CDD 370 plakalı çöp kamyonunun arkasına çarptığı bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle motokurye yola savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

