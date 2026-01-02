DOLAR
Menteşeli Genç Şefler İstanbul'dan 11 Madalya ile Döndü

Menteşe Atatürk Turizm Meslek Lisesi öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde 8 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:31
Muğla’nın gastronomik değerlerini uluslararası arenada temsil eden Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Gastrofest Yemek Yarışmasında sergiledikleri performansla dikkat çekti. Yarışmadan 8 altın ve 3 bronz madalya kazanarak toplam 11 madalya ile kente dönerek büyük bir başarı elde ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü başarıyı paylaştı

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, yarışmada üstün başarı gösteren öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti ve elde edilen derecelerin tesadüf olmadığını vurguladı. Kömürcü, öğrencilerle tek tek ilgilenerek başarılarını paylaştı.

Kömürcü'nün açıklaması

Kömürcü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrencilerimizin uluslararası bir platformda sergilediği bu başarı; mesleki disiplinin, özverili bir ekip çalışmasının ve okulumuzdaki nitelikli eğitim anlayışının en somut göstergesidir. Muğla’nın yerel lezzetlerini ve gastronomik değerlerini dünya mutfağıyla harmanlayarak bizleri gururlandırdılar"

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

