Menteşeli Genç Şefler İstanbul'dan 11 Madalya ile Döndü

Muğla’nın gastronomik değerlerini uluslararası arenada temsil eden Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Gastrofest Yemek Yarışmasında sergiledikleri performansla dikkat çekti. Yarışmadan 8 altın ve 3 bronz madalya kazanarak toplam 11 madalya ile kente dönerek büyük bir başarı elde ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü başarıyı paylaştı

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, yarışmada üstün başarı gösteren öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti ve elde edilen derecelerin tesadüf olmadığını vurguladı. Kömürcü, öğrencilerle tek tek ilgilenerek başarılarını paylaştı.

Kömürcü'nün açıklaması

Kömürcü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrencilerimizin uluslararası bir platformda sergilediği bu başarı; mesleki disiplinin, özverili bir ekip çalışmasının ve okulumuzdaki nitelikli eğitim anlayışının en somut göstergesidir. Muğla’nın yerel lezzetlerini ve gastronomik değerlerini dünya mutfağıyla harmanlayarak bizleri gururlandırdılar"

MENTEŞELİ GENÇ ŞEFLERDEN İSTANBUL’DA MADALYA YAĞMURU