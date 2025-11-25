Meral Koşar: AK Parti Kadın Kolları, Kadına Yönelik Şiddetin Sahadaki En Güçlü Paydaşı

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, partilerinin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolünü ve yürütülen politikaları değerlendirdi.

Toplantı ve temel mesaj

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılan açıklamaya ilçe kadın kolları başkanları ve üyeler katıldı. Koşar, 25 Kasım'ın dayanışmayı simgelediğini belirterek bu mücadelenin bir güne sıkıştırılamayacağına dikkat çekti ve şunları söyledi: 'Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur.'

Hukuki ve kurumsal adımlar

Koşar, AK Parti iktidarlarının 23 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası haline getirdiğini vurguladı. 2002 seçim beyannamesinden itibaren atılan adımlarla hukuki altyapının güçlendirildiğini ve cezai yaptırımların artırıldığını belirtti. Bu bağlamda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunın tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti ve kanunun koruma mekanizmalarını hızlandırdığını aktardı.

Saha uygulamaları ve destek mekanizmaları

Koşar, kanunların yanı sıra sahada uygulanan mekanizmaların önemine vurgu yaptı. Güvenlik uygulamalarından birinin KADES olduğunu belirterek uygulamanın 8 milyon 990 bin kez indirildiğini ve ihbarların tek tuşla alındığını söyledi. Kolluk birimlerinin olay yerine ortalama 6 dakika içinde ulaştığını kaydetti. Ayrıca ŞÖNİM ve kadın konukevlerinin başvurulara 7/24 hizmet sunduğunu; barınma, rehberlik, psikososyal destek, hukuki yönlendirme ve izleme-takip hizmetlerinin sağlandığını aktardı.

Toplum tabanlı müdahalelere dikkat çekerek, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 208 bin 525 hanede bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını ve ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı üzerinden uzman ekiplerce anlık destek sağlandığını belirtti.

Veriye dayalı yeni dönem

Bu yıl veriye dayalı politika üretiminde yeni bir evreye girildiğini söyleyen Koşar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı'nın dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklandığını belirtti. Planın kurumsal kapasiteyi derinleştirirken toplumsal katılımı güçlendirecek bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Koordinasyon ve kurullar

Koşar, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal yapının güçlendiğini; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu ve İl Koordinasyon Kurulları aracılığıyla kurumlar arası eşgüdümün sağlandığını, verilerin ve sahadan gelen raporların politika üretiminde kullanıldığını anlattı.

Eğitim, güçlendirme ve istihdam

AK Parti Kadın Kolları olarak saha çalışmalarını ve farkındalık eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Koşar, iki başlıkta başlatılan eğitim programlarını duyurdu: Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları ile İki İnsan programları 81 ilde uygulanacak. Kadınların ekonomik ve toplumsal güçlenmesine yönelik politikalarla kadın istihdamını ve girişimciliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Verilerle ilgili olarak, kadın işgücüne katılım oranının %36,6, üst ve orta düzey yönetici oranının %20'yi aştığını; parlamentodaki kadın milletvekili oranının %20’lere, kadın girişimcilerin oranının ise %18’lere ulaştığını aktardı.

Uluslararası dayanışma ve erkeklere çağrı

Koşar, kadına yönelik şiddetin evrensel bir mesele olduğunu söyleyerek Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik saldırıları lanetlediklerini ve uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunduklarını. Toplumsal zihniyet dönüşümünün önemine işaret ederek erkeklere de seslendi: evde, işte, sokakta, sosyal medyada kadına yönelik her türlü şiddete karşı susmayın; 'dur' diyen olun dedi.

Kapanış ve taahhüt

Konuşmasını, AK Parti Kadın Kolları'nın saha odaklı çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak tamamlayan Koşar, 81 ilde, 922 ilçede milyonlara ulaştıklarını, kadının sesi olmak ve ihtiyaçları ilgili kurumlara iletmenin temel sorumlulukları olduğunu söyledi. Son olarak, Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet tamamen sona erene kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ilan ederek tüm kadınlara 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi.

