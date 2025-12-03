Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu

Merkezefendi Belediyesi'nce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 5. Engelsiz Fest, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, sosyal belediyecilik anlayışının somut örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Etkinlik Detayları

Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında düzenlenen festivale; Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda özel birey ve aileleri katıldı.

Başkan Doğan'ın Açıklamaları

"Burayı bir etkinlik bir iş olarak değil burayı her zaman gönül işi olarak görüyoruz. Bugün, onların sevgisi onların samimiyeti ve onların içindeki pırıltı bizleri motive ediyor. Engelsiz Yaşam Akademimize yüz kursiyerimizle başlamıştık, bugün 200 kursiyerimiz ile devam ediyoruz. Her birinin engeline göre de eğim veriyoruz. Bir yandan kursiyerlerimiz eğitim verip adapte olmalarını sağlarken ve onları hayattan koparmamaya gayret ederken özel bireye sahip olan bir annenin bir babanın da hangi zorluklarla karşılaştıklarını biliyor bizlerde manevi ve maddi anlamdaki problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Yine çocuklarımızın çalışabileceği harçlıklarını çıkarabileceği üreten bir proje ile karşınıza çıkacağız. Birlik, beraberlik, sevgi, samimiyet ve en önemlisi iyi niyet olduktan sonra her şeyi yaparız"

"Beşincisini düzenlediğimiz Engelsiz Fest’imizin coşkusunu hep birlikte paylaştık"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinlikle ilgili olarak, "Tüm özel bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü ve daha özgür bir yaşam sürebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Diğer Katılımcıların Mesajı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam ise etkinliğin farkındalık boyutuna vurgu yaparak, "Biz hep birlikte bu sevgiyi paylaşıyoruz. Her yıl Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi olarak üstüne koyarak ‘Engelsiz Fest’i düzenliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil, bir farkındalık günü bizde bunu fark ettirmek için tüm belediyelerimize tüm çalışanlarla bunu herkese göstermek istiyoruz. Eğer bunu fark ettirmezsek bunu hiç kimse görmez, duymaz ve dokunmaz. Bu hayatta biz de varız. Her zaman yanımızda olan Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum".

Etkinlik, özel bireylerin ve ailelerinin bir araya gelerek dayanışma ve paylaşım duygusunu güçlendirdiği, belleklere pozitif anılar bırakan bir organizasyon olarak sona erdi.

