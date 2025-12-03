Mersin'de Dolandırıcıların 85 Bin Euro'su Derin Dondurucuda Yakalandı

Olayın Detayları

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir ay boyunca kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı kandıran zanlılar hakkında gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Dolandırıcılar, mağdurun adının sözde bir suça karıştığını öne sürerek yönlendirmede bulundu. Mağdurun dairesini 4 milyon 200 bin TL'ye sattığı, elde edilen parayı dövize çevirip 85 bin euro olarak zanlılara teslim ettiği belirlendi.

Yakalama ve Ele Geçirme

Polis ekipleri, paranın teslim edildiği bölgedeki KGYS ve iş yeri güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin izine ulaştı. Yapılan operasyonda olaya karıştığı tespit edilen O.T. ve S.P. kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, mağdura ait 85 bin euro'nun derin dondurucu içinde poşete sarılı halde saklandığı tespit edildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan O.T. ve S.P. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

