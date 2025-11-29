Mersin'de Emekli Evleri 'Ben Anadolu' ile Tiyatroda Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyelerini Güngör Dilmen'in 'Ben Anadolu' oyunu ile buluşturdu; yaş almışlar tarihi bir yolculuk ve sosyalleşme imkanı buldu.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:52
Mersin'de Emekli Evleri 'Ben Anadolu' ile Tiyatroda Buluştu

Mersin'de Emekli Evleri 'Ben Anadolu' ile Tiyatroda Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat buluşması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyelerini 'Ben Anadolu' oyunu ile kültür ve sanatla buluşturarak yaş almış vatandaşlara tarihi bir yolculuk ve keyifli bir sosyalleşme imkanı sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Halkkent ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, 6 bin yıllık kadim Anadolu tarihinde yer alan kadınların öyküsünü sahneye taşıyan 'Ben Anadolu' isimli tiyatro oyununu izledi.

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendiği oyunda, kadim Anadolu tarihinde önemli yere sahip kadınların yaşanmışlıkları masalsı bir anlatımla izleyiciye aktarıldı. Eserde Anadolu tarihine tanıklık etmiş onlarca isim, oyuncuların performansıyla buluşurken oyun, emekli evi üyelerinden büyük alkış aldı.

Emekli Evleri tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde yaş almış vatandaşlar sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yaşam kalitelerini artırırken toplum içinde aktif rol almaya devam ediyor. Katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerini ücretsiz sunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şehir Tiyatrosu'ndan açıklama

Ozan Erdönmez (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı), oyunu Emekli Evi üyeleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Erdönmez, 'Şehrin tiyatrosu olarak Güngör Dilmen’in yazmış olduğu ‘Ben Anadolu’ isimli eseri Mustafa Kurt’un rejisi ile yaş almış vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz yaş almış vatandaşlarla kültür ve sanat faaliyetleri açısından sık sık bir araya geliyoruz. Bu sezon ilk defa Emekli Evi üyeleri ile bir araya geldik. Bunu da Türk tiyatrosunun kült eserlerinden biri olan ‘Ben Anadolu’ ile yaptığımız için büyük bir onur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EMEKLİ EVİ ÜYELERİNİ ‘BEN ANADOLU’ OYUNU İLE KÜLTÜR VE SANATLA...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EMEKLİ EVİ ÜYELERİNİ ‘BEN ANADOLU’ OYUNU İLE KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURARAK YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLARA TARİHSEL BİR YOLCULUK VE KEYİFLİ BİR SOSYALLEŞME İMKANI SUNDU.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EMEKLİ EVİ ÜYELERİNİ ‘BEN ANADOLU’ OYUNU İLE KÜLTÜR VE SANATLA...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
2
MUSKİ yağmur mesaisinde: Muğla'da mazgal temizliği 7/24 sürüyor
3
ADÜ Kampüsü Yenileniyor: Yeni Kantin, Poliklinik ve Laboratuvar
4
Boyteks ERVA Spor Okulu'nda Değerler Eğitimi
5
Ayvalık'ta Aç Kalan 8 Yaban Domuzu İlçe Merkezine İndi
6
Ayvalık’ta metrekareye 105.3 kg yağış: İlçe felç oldu
7
Malatya'da Ekip Aracında Fenalaşan Polis Memuru Hastaneye Kaldırıldı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?