Mersin'de Emekli Evleri 'Ben Anadolu' ile Tiyatroda Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat buluşması

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evi üyelerini 'Ben Anadolu' oyunu ile kültür ve sanatla buluşturarak yaş almış vatandaşlara tarihi bir yolculuk ve keyifli bir sosyalleşme imkanı sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus, Yenişehir, Mezitli, Halkkent ve Erdemli Emekli Evi üyeleri, 6 bin yıllık kadim Anadolu tarihinde yer alan kadınların öyküsünü sahneye taşıyan 'Ben Anadolu' isimli tiyatro oyununu izledi.

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncularının Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelendiği oyunda, kadim Anadolu tarihinde önemli yere sahip kadınların yaşanmışlıkları masalsı bir anlatımla izleyiciye aktarıldı. Eserde Anadolu tarihine tanıklık etmiş onlarca isim, oyuncuların performansıyla buluşurken oyun, emekli evi üyelerinden büyük alkış aldı.

Emekli Evleri tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde yaş almış vatandaşlar sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle yaşam kalitelerini artırırken toplum içinde aktif rol almaya devam ediyor. Katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerini ücretsiz sunmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şehir Tiyatrosu'ndan açıklama

Ozan Erdönmez (Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı), oyunu Emekli Evi üyeleriyle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Erdönmez, 'Şehrin tiyatrosu olarak Güngör Dilmen’in yazmış olduğu ‘Ben Anadolu’ isimli eseri Mustafa Kurt’un rejisi ile yaş almış vatandaşlarımızla buluşturduk. Biz yaş almış vatandaşlarla kültür ve sanat faaliyetleri açısından sık sık bir araya geliyoruz. Bu sezon ilk defa Emekli Evi üyeleri ile bir araya geldik. Bunu da Türk tiyatrosunun kült eserlerinden biri olan ‘Ben Anadolu’ ile yaptığımız için büyük bir onur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

