Mersin'de Emekliler Tarsus'ta Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Emekli Evi üyelerini Tarsus Gençlik Kampı'nda konaklamalı gezide ağırladı; tarih keşfi, atölye, doğa yürüyüşleri ve müzikli etkinlikler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:12
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Emekli Evi üyelerini Tarsus'ta düzenlediği konaklamalı geziyle ağırladı. Etkinlikler, katılımcılara hem tarihi keşif hem de moral ve motivasyon sundu.

Gezi programı ve etkinlikler

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anamur Emekli Evi üyeleri, Tarsus Gençlik Kampında konaklayarak atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri ve müzikli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği program kapsamında emekliler, Tarsus'un tarihi sokakları, St. Paul Kuyusu ve Kleopatra Kapısını ziyaret etti.

Günün sonunda kampta bir araya gelen üyeler, açık havada düzenlenen etkinliklerde eğlenip dinlenme imkânı buldu. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan programda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nden açıklama

Görevli Başak Göktal Bayraktar, emeklilerin sağlıklı ve aktif yaş almalarını önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

"Anamur Emekli Evi’nden 24 üyemizi, Tarsus Gençlik Kampı’nda ağırladık. Tarsus gezisi ve akşam düzenlediğimiz müzikli etkinliklerimizin ardından, emeklilerimiz bungalovlarda dinlendi. Sabah ise kahvaltı sonrası, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptılar. Bunun yanı sıra, emeklilerimizin ruh sağlığını da korumak adına bir sanat atölyesi düzenledik. Emeklilerimiz ilk defa böyle bir kampa katıldıklarını söyledi. Onların memnuniyeti bizim için çok değerli"

