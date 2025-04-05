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Mersin'de Gasp Zanlılarına Şok Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

Mersin'de silahlı gasp iddiasıyla yakalanan 9 zanlının 7'si tutuklandı, 4 mağdurun durumu ise dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:54
Mersin'de Gasp Zanlılarına Şok Operasyon: 7 Kişi Tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, silahla tehdit ettikleri 4 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli'den 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay Erdemli ilçesinde meydana geldi. Burada 4 kişiyi silah zoruyla alıkoyup gasbeden zanlılara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından hızlı bir çalışma başlatıldı.

Jandarma, belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, 9 şüpheliyi yakaladı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör, 6 fişek ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli mercilerdeki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, hakimlik kararıyla tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu başarılı operasyon, Mersin'deki asayişin sağlanmasına katkıda bulunurken, kamuoyunda da büyük dikkat çekti.

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