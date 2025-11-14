Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis

Mersin'de Hakan Turan cinayetinde karar: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis

Duruşma ve mahkeme kararı

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tetiği çeken Berkant Özgündüz ve cinayet anını cep telefonuyla kayda alan Hasan Kayalı hakkında karar açıklandı. Mahkeme, her iki tutuklu sanığı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların azmettiricisi firari Okan Ç.'yi ortaya çıkarmaları ve pişmanlık beyanlarını dikkate alarak cezayı 20 yıl 10 ay'a indirdi. Ayrıca sanıklara 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Böylece her iki sanığın cezası toplam 22 yıl 11 ay olarak belirlendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuksuz yargılanan Batuhan A. hakkında, 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan beraatine hükmedildi. Olayın azmettiricisi olduğu belirtilen firari Okan Ç.'nin dosyası ise ayrıldı.

Sanıkların son savunmaları

Duruşmaya tutuklu sanıklar Berkant Özgündüz ve Hasan Kayalı ile avukatları katıldı; tutuksuz sanık Batuhan A. SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Müşteki ailenin sanıklardan şikayetini geri çektiğine ilişkin dilekçenin mahkemeye ulaştığı belirtildi. Berkant Özgündüz olay nedeniyle pişman olduğunu ifade ederek beraat ve tahliye talep ederken, Hasan Kayalı da pişmanlığını dile getirip tahliyesini istedi. Batuhan A. ise amacının sadece arkadaşlarına yardımcı olmak olduğunu savundu.

Olay hakkında

Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, iş insanı Hakan Turan (34)'ın yaşadığı sitenin önünde meydana geldi. Yapılan araştırmalar ve şüphelilerin ifadelerine göre olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.

İddialara göre, öldürülen Hakan Turan'ın Rusya'da meyve-sebze ticareti yapan O.Ç.'ye borcu bulunuyordu. Borcun ödenmemesi üzerine, İstanbul'da yaşayan ve tutuklanan zanlılardan birinin teyzesinin oğlu Hasan Kayalı aracılığıyla Berkant Özgündüz para karşılığı tetikçi olarak tutuldu. Ancak O.Ç.'nin tetikçiye Turan'ı öldürme değil, bacaklarından yaralama talimatı verdiği iddia edildi.

