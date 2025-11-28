Mersin'de İklim Değişikliğine Uyum: 3. Paydaş Çalıştayı ile Eylem Planı İlerliyor

Mersin'de 3. Paydaş Çalıştayı düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen "İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç" projesi kapsamında gerçekleştirilen 3. Paydaş Çalıştayı, kentin iklim değişikliğine uyum eylemlerinin detaylandırılması ve geleceğe dönük adımların ortak planlanması amacıyla düzenlendi.

Çalıştayın açılışı ve katılımcılar

Çalıştay, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir’in proje bilgilendirme sunumuyla başladı. Projede partner olarak yer alan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve MedCities temsilcileri ile çok sayıda paydaş toplantıda hazır bulundu.

Halisdemir'in vurguları

Bülent Halisdemir, gerçekleştirilen çalıştayın Mersin İklim Değişikliği Uyum Eylem Planının nihai hâle getirilmesinde ve ilerleyen dönemde atılacak adımların paydaşlarla planlanmasında kritik önem taşıdığını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti. Halisdemir, çalışmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeyi kullandı: "İklim değişikliğine uyum, sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel dayanıklılığın da temelidir. Bu nedenle, değerli paydaşlarımızın da katkılarıyla Mersin’i iklim değişikliğine dirençli, yeşil ve sürdürülebilir bir şehir haline getirme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."

Bölgesel risk ve öncelikler

Halisdemir, projenin sektör temsilcileri ve işletmelerin uyum kapasitesini artırmaya yönelik eğitim ve toplantılar içerdiğini aktarırken, çalışmaların önemine dikkat çekti: "Araştırmalar gösteriyor ki, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri de Çukurova Havzası. Bu bölgede bulunan Mersin, krizden en çok etkilenecek olan illerin başında geliyor. Dolayısıyla, yürüttüğümüz çalışmalar esnasında en önemli ayağımız, Mersin’in İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı."

Eğitim, MERCAN ve dijital araçlar

Çalışmalar kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi. MERCAN İklim ve Çevre Bilim Merkezi çerçevesinde karbon yutağı oluşturan ağaç türleri seçilerek farklı noktalarda fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. MERCAN için kurulan Güneş Enerji Sistemleri, Yeşil Çatı ve Yağmur Suyu Toplama uygulamaları sürdürülebilir altyapı örneği oluşturdu. Ayrıca, Google Play ve AppStore üzerinden ücretsiz indirilebilen bir mobil uygulama geliştirildi; uygulamada animasyonlar, anketler, oyunlar, acil durum rehberi, hava durumu ve şiddetli hava olayları bölümleri yer alıyor.

Pilot projeler ve vektör mücadelesi

Kadın üreticileri desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalarda Lepistes Balığı üretiminde pilot uygulama hayata geçirildi ve süreçte Mersinden Kadın Kooperatifi ile iş birliği yapıldı. Halisdemir, nemli ve tropikal iklim koşullarında haşere (vektör) sorunlarının hızla çoğalabildiğini belirterek larva mücadelesinde doğal yöntemler kapsamında lepistes balıklarıyla uygulamalara değindi.

Yuvarlak masa toplantılarıyla eylemler detaylandırıldı

Sunumların ardından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları oturumlarında paydaşlar görüş alışverişinde bulundu. Önceliklendirilen eylemler için detaylı alt eylemler, bu eylemlerin başarısını ölçmek üzere belirlenecek performans göstergeleri, uygulanma zaman takvimi, beklenen maliyet unsurları ve eylemlere sorumlu/paydaş olarak katkı verecek kurum ve kuruluşların belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

