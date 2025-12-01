Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, kuvvetli sağanakta gece boyunca sahada kalarak taşkın riskine karşı önlem aldı; kent genelinde olumsuzluk yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:40
Mersin'de sağanakta ekipler gece boyunca teyakkuzda

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında sahada kesintisiz görev yaparak taşkın ve su baskını riskine karşı önlemler aldı. Koordineli müdahale sayesinde kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda her iki kurum da teyakkuz haline geçerek kritik noktalarda anlık müdahaleler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Park Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler, yağış boyunca sahada görev yaptı. Ekipler, sahada 131 personel, 21 iş makinesi, 11 vakumlu, 2 hidrostatik süpürme aracı ve 4 bakım aracı ile çalışmalarını sürdürdü.

MESKİ müdahaleleri

MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yağışın başlamasından itibaren tüm ilçelerde kritik noktalar başta olmak üzere eş zamanlı saha denetimleri gerçekleştirdi. Yağmur suyu hatları, mazgallar, rögar kapakları ve ana kolektör hatları üzerinde yapılan kontrollerde tıkanıklık ve taşkına sebebiyet verecek durumlara karşı gerekli tedbirler alındı. Sahada 168 MESKİ personeli, 11 kanal açma aracı, 2 kombine, 35 vidanjör, 10 kazıcı-yükleyici, 1 lastikli ekskavatör, 3 transit ve 3 adet 5 tonluk kamyon ile titiz çalışmalar yürütüldü.

Her iki kurumun özellikle kritik noktalarda hızlı ve etkin çalışmaları sayesinde, gece boyunca gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

