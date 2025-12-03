Mersin’de Seri Cinayet: Anne ve Oğul ile Tekelci Öldürüldü

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen M.T. (25), merkez Akdeniz İlçesi Mithat Paşa Mahallesi 5519 nolu sokak 11 No’daki binanın son katındaki bir evde ikamet ediyordu. Şüpheli, önce aynı binada oturan üst komşuları Remziye (50) ile oğlu Mazlum Kaya (26)'yı öldürdü.

Olayın ardından binadan çıkan şüpheli, bir ticari taksiyle Merkez Toroslar Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiye gitti. Bayiye giren M.T., ücret ödemeden alkollü içki almak isteyince üzerinde taşıdığı silahı çekti ve tekel bayi işletmecisi Ahmet Turgut'a ateş etti. Şüpheli ayrıca taksiciye de ateş etti; taksici yara almadan kurtuldu.

Müdahale, yakalama ve işlemler

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verildi; bölgeye sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Turgut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin geniş çaplı çalışması sonucu, çevrede yapılan arama ve incelemeler sonucunda şüpheli M.T., olaylarda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerlerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise fenalık geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

